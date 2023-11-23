ليفربول يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى فريق ليفربول أنباءا سارة، اليوم الخميس، قبل صدامه المرتقب مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم السبت المقبل، في قمة لقاءات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها الريدز، عودة العديد من اللاعبين المصابين مثل، ريان جرافينبيرش وإبراهيما كوناتي وجو جوميز وكورتيس جونز، بعد غيابهم عن مباراة برينتفورد قبل التوقف الدولي الأخير.

وشارك في التدريبات أيضا اللاعبين الذين عادوا من مهمتهم الوطنية مع منتخبات بلدانهم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مثل، أليكسيس ماك أليستر وأليسون وداروين نونيز ولويس دياز.

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يذكر أن ليفربول ما يزال يعاني من غياب تياجو وأندي روبرتسون، بالإضافة إلى ستيفان بايسيتيتش.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الانجليزي

السبت 25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام … 5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس .. 5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي.. 5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الاثنين 27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط