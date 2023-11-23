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ملفات وحوارات

21 منتخبا حسمت الصعود إلى كأس الأمم الأوروبية.. 3 تنتظر التأهل عبر الملحق.. وهذا موعد قرعة يورو 2024

تصفيات يورو 2024،
تصفيات يورو 2024، فيتو

اختتمت منافسات تصفيات دور المجموعات المؤهل لبطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، المقرر لها في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين.

ونجح 21 منتخبا في حجز مقعدهم للمشاركة في يورو 2024، ويتبقى 3 مقاعد سيتم حسمهم في شهر مارس المقبل، من خلال ملحق التصفيات.

21 منتخبا ضمنوا التأهل ليورو 2024

وضمن 21 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى يورو 2024 في ألمانيا، وهم:

ألمانيا (البلد المستضيف)، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، إنجلترا، هولندا، إيطاليا، كرواتيا، اسكتلندا، تركيا، النمسا، المجر، سلوفاكيا، ألبانيا، الدنمارك، رومانيا، سويسرا، صربيا، التشيك، سلوفينيا.

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قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

جرت اليوم الخميس، قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024، أسفرت نتائج قرعة الملحق عن مواجهات مثيرة.

حيث يواجه منتخب بولندا نظيره إستونيا، فيما يلعب منتخب ويلز مع  فنلندا في المسار الأول. 

كما يواجه منتخب أوكرانيا نظيره البوسنة والهرسك والكيان الصهيوني ضد أيسلندا فى المسار الثاني.

ويلعب منتخب جورجيا ضد  لوكسمبورج، ويواجه منتخب اليونان منافسه كازاخستان في المسار الثالث.

ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الـ3 المتبقية، في مقدمتها بولندا التي تضم النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

بينما يحلم منتخبا كازاخستان ولوكسمبورج بالتأهل للمرة الأولى إلى البطولة الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخبات الـ 12 المتنافسة على المقاعد المتبقية، الكيان الصهيوني وأوكرانيا وأيسلندا وويلز.

وستتنافس المنتخبات الـ12 في 3 مسارات، يضم كل مسار 4 منتخبات، حيث سيجري إقامة مباراتي قبل نهائي من جولة واحدة في كل مسار ثم نهائي من جولة واحدة.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس 2024، بينما ستكون منافسات النهائي يوم 26 من الشهر نفسه.

موعد قرعة يورو 2024

ومن المقرر أن تقام فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل، حيث ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام حفل القرعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة هامبورج، حيث سيتم بثه على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وستجرى أحداث المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا ضد منافسه الذي سيتم تحديده من خلال القرعة، يوم 14 يونيو 2024، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

تصنيف منتخبات يورو 2024 

وفي قرعة بطولة يورو 2024 المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر المقبل، سيتواجد منتخب ألمانيا صاحب الضيافة في المستوى الأول مع البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.

وإلى جانب منتخب الدنمارك، قد تأتي المنافسة من المستوى الثاني من جانب تركيا والنمسا، اللذين حققا الفوز على المنتخب الألماني مؤخرا خلال فترة الأجندة الدولية، والمجر ورومانيا وألبانيا.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات كرواتيا وهولندا واسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، بينما يأتي منتخب إيطاليا في المستوى الرابع مع صربيا وسويسرا و3 منتخبات من المفترض تأهلها عبر الملحق الفاصل.

 

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