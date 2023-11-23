الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن حادث سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي (صور وفيديو)

حادث سقوط كوبري مشاة
حادث سقوط كوبري مشاة في في المهندسين، فيتو

شهد شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين تكدسا مروريا إثر حادث اصطدام سيارة نقل بكوبري مشاة ما أدى إلى إصابة السائق، وخلق حالة من الهلع والذعر بين المواطنين بالشارع.

محرر فيتو انتقل إلى مكان الحادث للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث وسماع أقوال شهود العيان.


وقال "رأفت" يعمل في محل فاكهة مجاور لمكان الحادث، إنه حوالي الساعة ٨:٣٠ صباحًا سمع صوت يشبه صوت الانفجار خرج من محله فوجد سيارة نقل بيضاء مصطدمة بكوبري المشاة الملاصق لمحله.

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مخبوط في رأسه وذراعاه 

وأضاف "رأفت" في تصريحات خاصة لفيتو، أنه خرج مسرعًا من محله ليقوم بإسعاف المصابين، لكنه لم يجد سوي السائق والذي أصيب بإصابات طفيفة، "مخبوط في رأسه وفي ذراعاه".

 

محرر فيتو يحاور أحد شهود العيان

وتابع، أن كاميرات المراقبة المحيطة بمكان سقوط الكوبري، رصدت اصطدام السيارة بالكوبري والذي كانت تسير بشكل طبيعي إلى أن جاءت أسفل الكوبري فقامت السيارة برفع القلاب ما أدى إلى اصطدامه بـ الكوبري.

قضاء وقدر 

ونفى شاهد العيان، ما تردد عن أن السيارة كانت تمشي بسرعة أو أن القلاب كان مفتوحا أثناء سير السيارة، مشيرًا إلى أن السائق تفاجأ برفع القلاب وهو ما أكده "لشهود العيان" لحظة إسعافه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تحفظت على سائق السيارة النقل المتسبب في سقوط جزئي لكوبري المشاة بعد اصطدامه به بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

محرر فيتو يحاور شهود العيان 

 ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى عقب اصطدام سيارة نقل به، حيث لم يتسبب سقوطه في أي وفيات إلى الآن.

وكشف تحقيقات النيابة العامة أن سائق السيارة النقل اصطدم بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء، ففر السائق هاربا عقب حدوث الانهيار.

 

 وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

 وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع  أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.

 واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وأنقذت العناية الإلهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.

 

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احمد عرابي النيابة العامة حادث سقوط كوبري شارع احمد عرابي بمنطقة المهندسين شارع أحمد عرابى منطقة المهندسين

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