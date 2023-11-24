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ثقافة وفنون

سامح يسري يكشف حقيقة مشاركته في مسرحية شفيقة المصرية بدلا من مجدي فكري

سامح يسري، فيتو
سامح يسري، فيتو

كشف الفنان سامح يسري عن حقيقة مشاركته في الموسم الجديد من مسرحية شفيقة المصرية بدلا من مجدي فكري، بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في العمل نظرا لأحداث غزة الصعبة.

حقيقة مشاركة سامح يسري في الموسم الجديد من مسرحية شفيقة المصرية

وقال سامح يسري في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المفاوضات بشأن مشاركته في  الموسم الجديد من مسرحية شفيقة المصرية جارية في الوقت الحالي متمنيا تسهيل الأمور.

و أكد سامح يسري عن صداقته القوية بالفنان مجدي فكري خارج المجال الفني مؤكدا أنه يعتبره أخ وعشرة عمر طويلة مشيرا  إلى أن “مجدي” كان من المفترض أن يشارك في المسرحية بدلا من محسن صبري.

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قدم مجدى فكرى مؤخرا مسرحية "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون، وهي من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل،  وإخراج محمد صابر.

الفنان مجدي فكري ولد في عام 1963، تخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب، ثم سافر إلى دولة قطر لكي يعمل مدرسًا للتاريخ، ثم التحق بفرقة المسرح القطري بعد أن شارك في إخراج مسرحية مدرسية في المدرسة التي كان يعمل بها، وهو ما ساعده في العمل مع عدد كبير من نجوم المسرح في قطر، ثم عاد إلى مصر.

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سامح يسري الفنان سامح يسري الممثل سامح فكري مسرحية شفيقة المصرية

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