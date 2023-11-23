5 مباريات نارية مع عودة الدوريات الكبرى.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتي.. ويوفنتوس ضد إنتر ميلان.. وباريس أمام موناكو

انتهت فترة التوقف الدولي التي شهدت مباريات قوية للغاية وحاسمة في التصفيات القارية خاصة المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024 وتصفيات أفريقيا وأمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وحسمت منتخبات إيطاليا وكرواتيا تأهلها لـ كأس أمم أوروبا - يورو2024، فيما تغلبت الأرجنتين على البرازيل في مباراة ملحمية بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وتعود عجلة الدوريات المحلية للدوران مجددًا، لكن هذه المرة مع مواجهات قوية للغاية على مستوى الدوريات الخمس الكبرى ما يَشي بإثارة بالغة لمحبي اللعبة.

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وفيا يلي أبرز 5 مباريات مع عودة الدوريات الكبرى:

مانشستر سيتي ضد ليفربول (السبت 25 نوفمبر)

سيتواجه الفريقان الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقاءين جمعا الناديين في جميع المسابقات لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.

وتعادل رجال بيب جوارديولا بشكل مذهل 4-4 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج قبل فترة التوقف الدولية، بينما تغلب ليفربول على برينتفورد 3-0 على ملعب أنفيلد.

محمد صلاح يتحدى هالاند

ويعول ليفربول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح، والذي سبق وأن واجه مانشستر سيتي في 19 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 آخرين.

وعلي الجانب الآخر يعول مانشستر سيتي على نجمه هلاند الذي سجل 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في البريميرليج رفقة الفريق السماوي، وإذا سجل أمام ليفربول فسيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة، ومع ذلك يبقى ليفربول واحد من فريقين لم يهز النرويجي شباكهما في المسابقة، إلى جانب برينتفورد.

مشوار ليفربول ومانشستر سيتي في آخر 23 مباراة

ولم يخسر ليفربول سوى لقاء واحد في آخر 23 مباراة خاضها في الدوري ( بعدما حقق 15 انتصار- 7 تعادلات)، ومع ذلك لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه، كما لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها أيضًا خارج أرضه.

وعلى الجانب الآخر حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 23 مباراة خاضها على ملعبه، وفي حال حقق الفوز يوم السبت، فسيعادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي والذي يملكه سندرلاند بين ديسمبر 1890 وأبريل 1892.

يوفنتوس ضد إنتر ميلان (الأحد 26 نوفمبر)

سيلتقي الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري الإيطالي، يوفنتوس وإنتر ميلان، يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز.

وخسر كل من النيرازوري والبيانكونيري مرة واحدة في الدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم، إذ فاز إنتر ميلان في آخر 4 مباريات في الدوري الإيطالي بينما امتدت سلسلة انتصارات يوفنتوس خلال آخر خمس مباريات.

نيوكاسل ضد تشيلسي (السبت 25 نوفمبر)

كان لدى تشيلسي قائمة مباريات صعبة خارج ملعبه في المراحل الأولى من موسم 2023-24 وسيستمر ذلك يوم السبت المقبل، عندما يسافرون إلى تينيسايد لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في تمام الخامسة مساء.

وبعد بداية صعبة للموسم، يبدو أن البلوز قد وصلوا أخيرًا إلى مرحلة يرضى عنها المدرب ماوريسيو بوكيتينيو.

وكان التعادل 4-4 أمام مانشستر سيتي في آخر مباراة لتشيلسي بمثابة انعكاس لتطور الفريق، وعلى العكس دخل منافسهم نيوكاسل يونايتد فترة التوقف الدولي بعد هزيمتين متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند وبورنموث.

باريس سان جيرمان ضد موناكو (الجمعة 24 نوفمبر)

يلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره موناكو على ملعب حديقة الأمراء، غدا الجمعة، في تمام العاشرة مساء.

وصعد باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول الدوري الفرنسي بعد فوزه على ريمس 3-0 قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل كيليان مبابي ثلاثية رائعة ليساعد فريقه على صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة.

وحقق باريس سان جيرمان سلسلة انتصارات متتالية في خمس مباريات في الدوري الفرنسي.

أتالانتا ضد نابولي (السبت 25 نوفمبر)

يحتل نابولي وأتالانتا حاليًّا المركزين الرابع والخامس على التوالي في جدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة.

ويستطيع أتالانتا أن يتخطى نابولي وينتقل إلى المركز الرابع في جدول الترتيب إذا فاز عندما يلتقي الفريقان على ملعب جويس يوم السبت القادم، في تمام السابعة مساء.