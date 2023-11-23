الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي: 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة مصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،، فيتو

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتابع:"الجهد اللى انتوا بتعملوه في الأيام الصعبة اللي إحنا بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في فلسطين وفي القطاع أمر كلنا حاسين به، وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم، ونؤكد علي الدور الكبير اللى قامت به مصر متمثل في كل المصريين والجمعيات والمنظمات وحياة كريمة وتحيا مصر".

وقال:" نحن نمثل 80% من المساعدات الإنسانية اللي دخلت القطاع من كل دول العالم، وكنا علي قدر المسئولية، واتحركنا كلنا في أسرع وقت علشان نخفف عن أهلنا".

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