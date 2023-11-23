الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

مد أجل الحكم على 7 متهمين بقتل شخص والشروع في التخلص من والده ببولاق الدكرور

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 قضت محكمة الجيزة، بمد أجل الحكم علي  7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده بمنطقة بولاق الدكرور،  لجلسة 20 ديسمبر.

ويصدر القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

تفاصيل التحقيقات في القضية

 وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "محمد. ص"، سائق 21 سنة، و"عمرو. ع"، طالب، 18 سنة، و"صالح. أ"، عامل، 20 سنة، و"أحمد. م"، عامل، 19 سنة، و"أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و"محمد. م"، 27 سنة هارب، و"محمد. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم "تامر. ك"، ووالده "كمال. ع" و"محمد. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

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وتابعت التحقيقات إنه كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وإحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر. ك" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ع"، و" محمد. ح" عمدًا على إثر خلاف سابق استقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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بولاق الدكرور محكمة الجيزة اخبار الحوادث

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