كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

كرة السلة، حقق فريق كرة السلة شباب تحت 18 عاما بالنادي الأهلي بقيادة محمد أشرف توفيق المدير الفني، فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (63-57)، في إياب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023 /2024، خلال المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في الذهاب بنتيجة (79-56)، على مستوى فريق الشباب.

وتنطلق الساعة 8 مساء اليوم مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش، مع الاتحاد السكندري الذي يقوده المدير الفني أحمد عمر، في إياب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023 /2024.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الـ8 مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (75-61)، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

وحقق فريق كرة السلة شباب تحت 18 عاما بالنادي الأهلي فوزًا هامًّا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (79-56)، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023/2024.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي

وقررت إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

شروط حضور المباراة بين الأهلي والاتحاد

واشترطت إدارة النادي الأهلي أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي يحتاج مساندة ومؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح المنافس.

وخسر الأهلي مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت أمس الثلاثاء بنتيجة (-)، ويحتاج إلى الفوز في مواجهتين الغد على مستوى الشباب والرجال من أجل حسم لقب دوري المرتبط.

اتحاد كرة السلة يبحث عن مدير فني جديد

وعلى جانب آخر، نفى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش لتدريب المنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله مؤخرا.

وقال “أبو فريخة”: "لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش، وحتى الآن لم نستقر على خليفة روي رانا، وهناك اعتبارات سيتم وضعها في الحسبان".

وبدأ اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، رحلة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله بشكل نهائي.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة السلة استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب، بعد أن كان هناك مقترحا بالبحث عن مدير فني مصري.

روي رانا يرحل عن تدريب منتخب كرة السلة

وأعلن روي رانا رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بسبب عدم التوصل لاتفاق مناسب مع اتحاد كرة السلة خلال الفترة الماضية.

رسالة روي رانا للجماهير المصرية

وقال روي رانا:

إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل.

شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن.

فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية.

وأتم: لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني.

نجاحات وإخفاقات في مسيرة روي رانا

ونجح روي رانا في قيادة المنتخب نحو تأهل غاب لسنوات طويلة إلى بطولة كأس العالم، ولكنه في المقابل فشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا للمشاركة في عدد من البطولات الهامة، أبرزها البطولة العربية فبراير المقبل، وأيضا التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس والمقرر لها شهر يوليو المقبل.

الكشف عن مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط

وفي سياق متصل، أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة عن مواعيد مواجهات الدور نصف النهائي من دوري المرتبط رجال للموسم الحالي 2023/2024.

ويأتي موعد مواجهات الدور نصف النهائي كالتالي:

الثلاثاء:

الذهاب

سموحة × سبورتنج

الأهلي × الاتحاد السكندري

الخميس:

الإياب

سبورتنج × سموحة

الاتحاد السكندري × الأهلي

سبورتنج يتوج بطلا لدوري المرتبط سيدات

وعلى جانب آخر، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة سيدات للموسم الحالي 2023/2024، وذلك على حساب الأهلي.

وحصد سبورتنج لقب دوري المرتبط بعد الفوز على الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على مستوى السيدات، فيما خسر المواجهتين على مستوى الشابات تحت 18 عاما.

وشهدت منافسات الذهاب فوز الأهلي على سبورتنج على مستوى فريق المرتبط تحت 18 عاما، وفوز سبورتنج على الأهلي في مباراة السيدات.