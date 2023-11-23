الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

كوبري المهندسين
كوبري المهندسين

باشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين.

ساب القلاب مفتوح

وكشفت التحقيقات، أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقًا في الهواء. 

المعاينة تكشف التفاصيل

كشفت المعاينة الأولية، في حادث انهيار جزئي لكوبري المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين، أن السبب في اصطدام سيارة نقل ثقيل بجسم الكوبري، وأثناء سير السيارة النقل القلاب حدث به عطل مما تسبب في فتحه فجأة واصطدم بالكوبري.

Advertisements

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال عدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبري مشاة أحمد عرابي المهندسين النيابة العامة بالجيزة

مواد متعلقة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

الأكثر قراءة

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

السيسي يشهد مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي

354 جنديا بين قتيل وجريح، حزب الله يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

النشطاء يكشفون الصورة الأولى لبائع الطعام المصري بعد انتصاره على مستشار أوباما

السيسي يصل استاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

Advertisements

منوعات

المزيد

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية