تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

باشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين.

ساب القلاب مفتوح

وكشفت التحقيقات، أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقًا في الهواء.

المعاينة تكشف التفاصيل

كشفت المعاينة الأولية، في حادث انهيار جزئي لكوبري المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين، أن السبب في اصطدام سيارة نقل ثقيل بجسم الكوبري، وأثناء سير السيارة النقل القلاب حدث به عطل مما تسبب في فتحه فجأة واصطدم بالكوبري.

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واستمعت نيابة الجيزة لأقوال عدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.