محمود علاء يشارك في جزء من تدريبات الزمالك

شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتماثل محمود علاء للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية وشارك في جميع فقرات المران باستثناء التقسيمة الفنية.

وفي نفس الوقت أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق تدريبات خاصة على هامش مران اليوم.

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ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد بالتركيز على بعض النواحي الفنية والجمل الخططية في مران اليوم لتطبيقها في مباراة بطل ليبيا المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وفي نفس الوقت خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتسديد على المرمى والتعامل مع العرضيات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد المقبل، أمام بوابة رقم 1، وذلك لنقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.

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ويشترط تواجد الجماهير أمام مقر النادي بتذكرة المباراة والـ "fan id" من أجل استقلال الحافلات والتوجه إلى الملعب ثم العودة للقاهرة مرة أخرى عقب انتهاء اللقاء.

وتأتي خطوة توفير الحافلات من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للجماهير البيضاء، ودعمًا لفريق الكرة الأول، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.