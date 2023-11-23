منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير منافذ متنقلة لبيع السلع الإستراتيجية بأسعار مدعمة تجوب أرجاء المحافظة وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وكلف محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عماد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة انتظام سير العمل بتلك المنافذ وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتضم تلك السيارات عدد من المنتجات الأساسية ومنها ( الأرز، السكر، المكرونة، وغيرها من السلع الضرورية ).

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وشهدت إقبالا كثيفا من المواطنين لتميز تلك المنتجات بجودتها العالية وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر لعرض كافة المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين بصفة دورية وبشكل لائق.

ومن جانبه ثمن المحافظ جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة لمواطني المحافظة بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها حفاظًا على حقوق المواطنين ومصالحهم.