أسطورة ليفربول: نعاني من مشاكل دفاعية والتعادل مع مانشستر سيتي أفضل نتيجة

يعتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن فريقه القديم سيواجه صعوبات أمام مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، بسبب مشاكله في الدفاع وخط الوسط.

ويتأخر ليفربول بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، بينما يستعد للسفر إلى ملعب الاتحاد.

وانتهى لقاء الموسم الماضي بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 بدون وجود مهاجم الأخير، إيرلينج هالاند، بينما يمكن أن يلعب الغائبون عن صفوف ليفربول دورًا هذه المرة.

كاراجر يتحدث عن مواجهة السيتي

وقال كاراجر في برنامج Stick to Football، الخاص بشبكة "سكاي سبورتس": "سيكون الأمر صعبًا - أفضل ما سيحصل عليه ليفربول هو التعادل. سجل الفريق هناك ضعيف.. لديه أفضل حارس مرمى في العالم وسيحتاج إليه بالتأكيد".

Advertisements

وأضاف: "لقد كان سجل ليفربول الدفاعي جيدًا حقًا هذا الموسم ولم يكن فيرجيل فان ديك بعيدًا جدًا عن أفضل مستوياته، لكن ما تزال هناك ثغرات مع غياب روبرتسون، ويتحرك ترينت في خط الوسط وأفكر في مواجهة دوكو ضده".

وختم: "أيضًا، ليفربول دفاعيًا في خط الوسط لم يحصل بعد على هذا المستوى المطلوب.. لذلك سيكون الأمر صعبًا وأفضل ما سيحصلون عليه هو التعادل".

جوارديولا ضد كلوب

وتواجه بيب جوارديولا، ويورجن كلوب، أكثر من أي مواجهة لأي منهما مع أي مدرب آخر، بواقع 28 مرة، ويعد كلوب أكثر المدرب تحقيقًا للانتصارات أمام جوارديولا بواقع 12 مرة، كما يعد جوارديولا أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات أمام كلوب بواقع 11 مرة.

وبشكل عام واجه كلوب مانشستر سيتي في 25 مباراة سابقة، حقق خلالها 11 انتصارًا و6 تعادلات وتعرض لـ8 هزائم، بينما واجه جوارديولا ليفربول في 20 مباراة سابقة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل 5 مرات وتعرض للهزيمة 8 مرات أيضًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط