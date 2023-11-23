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رياضة

جدول مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا

دوري ابطال افريقيا،فيتو
دوري ابطال افريقيا،فيتو

تستعد أندية دوري أبطال أفريقيا للمشاركة في دور المجموعات من البطولة خلال النسخة الحالية من المسابقة.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا والزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الأهلى يواجه ميدياما الغانى 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت  الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

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ويامل الأهلى فى تحقيق الفوز على بطل غانا في ظل سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة الثانية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على  بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

 الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

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