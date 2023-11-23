نائب: معركة الاحتلال ستنتهي بمجرد رفع الغطاء الأمريكي عن الكيان الإسرائيلي

أخبار غزة اليوم، قال محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب، إن ما يفعله الكيان الإسرائيلي فى فلسطين هي معركة احتلال للاستيلاء على الأرض.

وأضاف بدراوى لـ"فيتو": "الغرب يتعامل مع معركتي روسيا والاحتلال الإسرائيلي بمعايير مزدوجة"، مشيرا إلى أن أمريكا والغرب دعموا أوكرانيا فى الحرب الروسية بمليارات الدولارات والأسلحة.

وأشار إلى أن معركة الاحتلال الاسرائيلي ستنتهى بمجرد رفع الغطاء الأمريكى عن إسرائيل وخاصة أن القرار فى يد أمريكا كما ان المسؤول عن هذه الحرب الوحشية هى الولايات المتحدة الأمريكية.

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العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بـالضفة الغربية منذ الليلة الماضية طالت 90 فلسطينيا.

شهداء غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

المفقودون في قطاع غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، أن هناك نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.

ارتفاع شهداء الطواقم الطبية والصحفيين

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205 شهداء، واستشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

تدمير مباني غزة

وأكد أن أكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.

شروط حماس في صفقة الأسرى

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل بجنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود.

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا.

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر.

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل.