الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تنعي يعقوب الشارونى

يعقوب الشاروني،فيتو
يعقوب الشاروني،فيتو

 حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على نعى الكاتب الكبير يعقوب الشارونى.

وكان يعقوب الشارونى أحد أبرز رواد الكتابة للأطفال في مصر والعالم العربي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر ناهز 92 عاما.

وبلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتاب.

وحاز الكاتب الراحل على عدة جوائز في الكتابة للطفل منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية» والتي تسلمها من سيدة مصر الأولى.

Advertisements

في عام 2002 فاز نفس الكتاب بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهي جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهي واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.

 ورشح توفيق الحكيم يعقوب الشارونى عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال: «أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية» أبطال بلدنا «التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي دكتور أشرف زكي سوزان مبارك نقيب المهن التمثيلية

مواد متعلقة

400 كتاب وعشرات الجوائز والتكريمات، وفاة يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال عن 92 عاما

نقابة المهن الموسيقية تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمداني (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

مصدر: أحد أعضاء اتحاد الكرة وراء ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب

تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة على هذه المناطق غدا

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة في كأس مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية