نقابة المهن التمثيلية تنعي يعقوب الشارونى

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على نعى الكاتب الكبير يعقوب الشارونى.

وكان يعقوب الشارونى أحد أبرز رواد الكتابة للأطفال في مصر والعالم العربي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر ناهز 92 عاما.

وبلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتاب.

وحاز الكاتب الراحل على عدة جوائز في الكتابة للطفل منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية» والتي تسلمها من سيدة مصر الأولى.

Advertisements

في عام 2002 فاز نفس الكتاب بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهي جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهي واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.

ورشح توفيق الحكيم يعقوب الشارونى عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال: «أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية» أبطال بلدنا «التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب".