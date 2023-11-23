محافظة الجيزة: قطع المياه وضعفها لمدة 8 ساعات بعدد من المناطق بفيصل غدا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 25 نوفمبر 2023.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص وصلاح أبو حسين والمنشية بحي الهرم.

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قطع المياه

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.



كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.

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