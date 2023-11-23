62 عاما بس لسه شباب، مدرس بالمعاش يحصد المركز السادس بالبطولة العربية لكمال الأجسام

تُعد قصة الرجل الستيني أحمد مصطفى ابن محافظة المنيا، مثالًا يحتذى به للإصرار والتفاني في تحقيق الأهداف، وتذكرنا بأن العمر ليس عائقًا حقيقيًا إذا كان لدينا العزيمة والشغف.

أحمد مصطفى ستيني يحصل على المركز السادس في بطولة كمال أجسام

وبفضل إصراره وعزيمته، تمكن أحمد من فقدان 12 كيلو جرامًا من وزنه خلال فترة قصيرة من التحضيرات للبطولة العربية، وعلى الرغم من المنافسة القوية وحضور اللاعبين الشباب، تمكن أحمد من تحقيق المركز السادس في البطولة.

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فيتو أجرت لقاء حصريًا مع الكابتن الستيني أحمد مصطفى صاحب الـ 62 عاما، ابن المنيا والحاصل على ترتيبًا بالبطولة.

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ستيني يحصل على ترتيب في بطولة كمال أجسام بالمنيا، فيتو

يتحدث أحمد مصطفى، المدرس والموجه لغة إنجليزية بمحافظة المنيا، في حديث خاص لـ “فيتو”، عن رحلته الرياضية التي أتاحت له تحقيق حلمه في مجال كمال الأجسام، والذي أثبت أن العمر مجرد رقم والحلم لا يموت.

فبعد سنوات من ممارسة الرياضة بانتظام خلال شبابه واشتغاله في مجال التدريس والسفر بين الدول، عاد أحمد إلى شغفه بالرياضة بعد تقاعده، وبعد مشاركته في مسابقة للتخسيس وتحقيق نتائج ممتازة، قرر المشاركة في أول بطولة رسمية لكمال الأجسام في حياته.

بالرغم من بلوغه سن الستين، استطاع أحمد تحقيق تفوقه وحصوله على المركز السادس في البطولة التي أقيمت مؤخرًا.

يروي أحمد قصة حياته الرياضية، بدايةً من مشاركته في البطولات الطلابية أثناء دراسته في الجامعة، وما تلا ذلك من اندماج في الحياة العملية والسفر إلى عدة دول، وبعد تقاعده، عاد أحمد لممارسة الرياضة بانتظام والتدريب الشاق، حتى وجد نفسه يستعد للمشاركة في البطولة العربية لكمال الأجسام في فئة فوق الستين.

أحمد يشجع الشباب على ممارسة الرياضة وعدم التراجع عنها، مؤكدًا أن الشبابية هي الوقت المناسب لتحقيق الأحلام، ويعتبر الرياضة مجالًا مغريًا لمن يعشقها، ويشدد على أنه لا يجب تركها مهما تقدم الإنسان في العمر.

وفى النهاية تجد قصة أحمد مصطفى هي قصة إلهام وعزيمة، تذكرنا بأهمية الشغف والتفاني في تحقيق الأحلام بغض النظر عن العمر.