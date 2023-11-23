سفير الهند بالقاهرة: دعم القضية الفلسطينية جزء أساسي من السياسة الخارجية لنيودلهي

أكد أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة في مؤتمر صحفي اليوم أن دعم القضية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من سياسة بلاده الخارجية وأن الهند من أوائل الدول غير العربية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية عام ١٩٨٨، وأنها واصلت باعتبارها عضو في مجلس الأمن الإعراب عن دعمها للتوصل لحل تفاوض يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة داخل حدود آمنة ومعترف بها.



وأضاف أن الهند تدعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا إلى وصلت إلى ٣٩ مليار دولار خلال عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، كما خصصت الهند ٢.٥ مليون دولار ضمن مساعداتها السنوية البالغة ٥ ملايين دولار هذا العام لدعم برامج وخدمات الأونروا، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، كما تقدم الهند أشكالا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين تبلغ قيمتها حوالي ١٤١.٢ مليون دولار أمريكي، وكذلك قدمت الهند ٧٠ طنا من المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة في أكتوبر ونوفمبر.

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وأوضح جوبتيه أن الهند ترحب بجميع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وقف التصعيد، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشكل فعال وآمن لسكان غزة وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، موضحا أن بلاده تؤمن بضرورة تهدئة مخاوف الشعب الفلسطيني بطريقة جدية ومستدامة، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال حل الدولتين القائم علي التعايش السلمي.



وردا على سؤال لفيتو حول إذا ما كانت الهند قد فضلت علاقاتها مع إسرائيل عن علاقاتها العربية بعد عدم توجيه أى انتقادات واضحة لإسرائيل بعد قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء قال سفير الهند أن بلاده أوضحت بعد أحداث ٧ أكتوبر مباشرة أن اختطاف المدنيين وقتلهم من جانب حماس مرفوض، واعتبرتها عملة إرهابية فلا يجب تشجيع أى عملية إرهابية حتى لا يكون ذلك ملهما للجماعات الإرهابية الأخرى لحذو حذوها فلا يمكن تشجيع الإرهاب.

وأضاف أن رئيس وزراء الهند مودي عبر في ١٨ أكتوبر الماضي عن أسفه لسقوط المزيد من الشهداء المدنيين الفلسطينيين وقدم التعازي لذويهم، كما عبرت الهند في عدة اجتماعات دولية مثل مجموعة العشرين واجتماعات البريكس وقمة صوت الجنوب عن قلقها لفقدان الأرواح من المدنيين وأكدت أهمية حل الدولتين، وبالتالي فليس من العدل اتهام الهند بأنها اتخذت موقفا مساندا لإسرائيل على حساب علاقاتها العربية المهمة لها.



وحول رؤية الهند لدور مصر قال إن لمصر دورا مهما على مدى السنوات لإدخال البضائع والمواد الغذائية، وأيضا دور مهم للوصول إلى تهدئة للأوضاع بعد الصدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثل في عام٢٠٢١ و٢٠١٧ و٢٠١٤، ولكن هذه المرة الوضع أصعب نظرا لكثرة عدد الضحايا الإسرائيليين يوم ٧ اكتوبر، ومع هذا فإن مصر تلعب دور كبير في إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة التوصل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار.



وحول العلاقات المصرية الهندية قال جوبتيه إن الهند تعتبر سوق كبير للمنتجات المصرية كما تعد الاستثمارات الهندية في مصر واعدة حيث وصلت إلى ٣،١٥ مليار دولار ووصل حجم التجارة الثنائية عام ٢٠٢١الي ٧،٢٦ مليار دولار بزيادة بنسبة ٧٥% عن العام الذي يسبقه، كما يوجد تعاون سياحي وثقافي كبير بين البلدين حيث تعد مصر من أهم الوجهات الجاذبة للسياح من الهند.