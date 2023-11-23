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ملفات وحوارات

يعقوب الشاروني.. صائد الجوائز يترجل عن صهوة جواده.. أبدع في الكتابة للطفل خلال عقود طويلة.. ونال التكريم محليا وعالميا

يعقوب الشاروني، فيتو
يعقوب الشاروني، فيتو

غيب الموت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني عن عُمر ناهز الـ92، تاركًا إرثا يتخطى الـ400 عنوان أدبي معني بالطفل العربي.

الأديب يعقوب الشاروني

ويعد رائدًا من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.. درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952 وحصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بمصر، وفي عام 1958 حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي في كلية الحقوق جامعة القاهرة بمصر.

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أدب يعقوب الشاروني

وترشيحه لجائزة “ استريد ليندجرين “، والمتعارف عليه عالميًّا أن كل جائزة يحصل عليها المبدع تكون خطوة فى طريقه للحصول على الجوائز الأكبر، فعندما حصل كتابه ”أجمل الحكايات الشعبية” عام 2001 على جائزة  المجلس المصري لكتب الأطفال  كانت هذه خطوة للحصول عام 2002، على جائزة  الآفاق الجديدة لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولي لكُتب الأطفال بإيطاليا، وهو أهم معرض عالمي لكتب الأطفال.


وأيضًا حصلت روايته “ ليلة النار ” الصادرة عام 2014 على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربى من جائزة اتصالات، ثم اختيارها عام 2016 كواحدة من أفضل كتب الأطفال عالميًا من المجلس العالمي لكتب الأطفال بسويسرا IBBY الذي يقدم جائزة هانز أندرسون الدولية لأفضل مؤلفي ورسامي كتب الأطفال في العالم.

كان هذا هو الذي دفع هيئة الأمم المتحدة عام 2019 بالتعاون مع لجنة IPA ومنتدى المؤلفين الدولي “IAF” إلى اختيار هذه الرواية بين أفضل كتب الأطفال على مستوى العالم، لقدرتها على الإسهام فى التغيير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما اقتنص الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب عن مسرحية «أبطال بلدنا».والجائزة الأولى للتأليف المسرحى من الهيئة العامة لفنون المسرح والموسيقى عن مسرحية «جنينة المحطة»… 

وحصل على جائزة أحسن كاتب أطفال، من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته «سر الاختفاء العجيب»،  كما حصل أيضًا لى جائزة «السندباد»، من مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل تقديرًا لدوره الرائد في ثقافة الأطفال، وحصد قبل سنوات جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

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