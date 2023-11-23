الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

وفاة مسن كفيف على يد نجله في الشرقية

وفاة مسن كفيف، فيتو
وفاة مسن كفيف، فيتو

 شهدت قرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، واقعة مأساوية إذ أقدم شاب على قتل والده الكفيف خنقًا بعد أن سدد له ركلات قوية بقدمه بأنحاء متفرقة بالجسد لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

قرار جديد من نيابة الشرقية بشأن مقتل فتاة على يد زميلها

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال "كريم.م" 72عامًا كفيف مقيم قرية شوبك بسطة بدائرة المركز، جثة هامدة.

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وبالانتقال والفحص تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعي"السيد"30 عامًا نجل المجني عليه، بسبب خلافات أسرية كما تبين أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية وعقلية.

وجرى التحفظ على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.    

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

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