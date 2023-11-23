أول تعليق من رئيس الفيفا على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أحداث العنف التي شهدتها مباراة البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعليق رئيس الفيفا

وقال إنفانتينو عبر حسابه بموقع إنستجرام اليوم الخميس: "لا سبيل للعنف على الإطلاق في كرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف: "الأحداث التي شوهدت خلال مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين في استاد ماراكانا، ليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا الكروي، وذلك يشمل جميع الأطراف دون استثناء، بما في ذلك اللاعبين والمشجعين والعاملين والمسؤولين عن أمان وأمن المباريات حتى نستطيع الاستمتاع بكرة القدم".

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وأوضح:"أدعو السلطات المعنية إلى ضمان احترام ذلك على جميع المستويات".

وتأجل انطلاق المباراة، التي أقيمت في ريو دي جانيرو، لمدة نصف ساعة، وذلك بعد اشتباكات الجماهير الأرجنتينية مع الشرطة، فيما سعى لاعبو الفريقين إلى تهدئة الموقف قبل الذهاب لغرف الملابس قبل أن يتم بدء اللقاء.

وبدأت أحداث الشغب بين الجانبين خلال النشيدين الوطنيين، حيث طاردت الشرطة جماهير الفريق الضيف، الأمر الذي أدى إلى مشاجرة جماعية تسببت في نزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب للهروب من الاضطرابات في المدرجات.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف.

نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية الجولة السادسة

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.