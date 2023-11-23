ضبط سيارة محملة بـ2 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر مواد غذائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج "قيادة السائق وملكه" ومُحمل عليها ( 2 طن سكر تموين "مدعم" خاصين بتاجر المواد الغذائية).
وبمواجهتهما اعترف تاجر المواد الغذائية بقيامه بتجميع السكر المُدعم من محافظة الجيزة وتعبئة وتدوير كميات كبيرة منه بعبوات أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف باقتصار دور السائق على توصيله بالسيارة ملكه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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