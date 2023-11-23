رفع 939 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق ( الجمهورية، السنترال 23 يوليو، وسط البلد، ميدان المحطة ) أسفرت عن رفع 120 حالة إشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات،وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية، والفرعية، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ،حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 708 حالات بدمنهور بنطاق عدة مناطق(الجمهورية،الشاذلى، عرابي - الكورنيش- عبد الباقى سرور - ميدان الساعه، أبوالريش، السجن ).

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات،بحملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال طريق،كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع 21 حالة إشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية.

طالبت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،بضرورة المتابعة المستمرة، واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية.