الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

 في وقت سابق، طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.


وأفاد المتهمون في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبيًا من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.

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القبض علي المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين

 

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًا) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبيًا، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة. 


بالفحص تبين ورود بلاغ من طالب مقيم بالمنيا ضد المشكو فى حقهما شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبيًا" لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبيًا" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

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أقوال المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا

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