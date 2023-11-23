الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

لعب بجوار ميسي، قصة لاعب أرجنتيني تحول إلى سائق أجرة

جوميز،فيتو
جوميز،فيتو

يحمل عالم كرة القدم الكثير من الروايات الحزينة رغم كونها اللعبة الشعبية الأولى في معظم دول العالم ونجومها يعتبرون الأغنى بين باقي المجالات.

قصة جوميز الحزينة

ومن أكثر  الروايات المحزنة في كرة القدم ما حدث مع الأرجنتيني خوسيه لويس جوميز، الذي كان من المفترض أن يكون أحد نجوم منتخب التانجو رفقة الأسطورة  ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية قصة  جوميز الذي زامل ميسي لفترة من الزمن في صفوف منتخب الأرجنتين حيث كان يملك مستقبلا واعدا قبل أن ينتهي به المطاف بأن يصبح سائقا لدى أحدى شركات القيادة.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن ذلك الشاب  شارك مع المنتخب الأولمبي لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك قبل أن يتم استدعاؤه بعد سنة للمنتخب الوطني الأول، ليلعب إلى جانب ميسي.

وكانت فرحته بعد ظهوره لأول مرة مع منتخب "ألبيسيليستي" عام 2017 في مباراة ودية ضد منتخب السامبا، قد تحولت إلى كابوس بعد تعرضه لتمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وأثرت تلك الإصابة على ثقة جوميز بنفسه، ما أدى إلى استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف عام 2018.

وبعد ذلك، انتهت مسيرة النجم الواعد، ليجد نفسه في فقر مدقع ولا خيار أمامه سوى العمل سائقا في شركة القيادة  في بلاده.

وقال والده في تصريحات إعلامية، مؤخرا: "نحن عائلة فقيرة، وقد اضطر ابني للعمل كسائق سيارة أجرة بعد أن كان ينتهي من تدريباته مع فريقه المحلي".

وأشار الأب إلى أن خوسيه "يستمر في العمل حتى وقت متأخر من الليل في كثير من الأحيان".

وكانت الكثير من وسائل الإعلام الرياضية في الأرجنتين قد تنبأت بأن يكون غوميز الظهير الأيمن المستقبلي لمنتخب بلادهم، وتوقعوا أن يتعاقد معه نادي برشلونة الإسباني ليلعب بجانب "البرغوث".

وكان الشاب قد تألق في صفوف فريق راسينج الأرجنتيني، قبل أن ينتقل للعب مع نادي لانوس عام 2016، ويفوز معه بلقبين.

لكنه عاد إلى ناديه القديم بعد الإصابة وبسبب مشاكل سلوكية، وذلك قبل أن ينتهي عقده في ديسمبر من العام الماضي دون تجديده.

ورغم عمله كسائق، فإنه يتدرب حاليا مع مدرب لياقة بدني، على أمل أن يتلقى عروضا جديدة من أندية أخرى، وفق الصحيفة.

وكانت آخر مباراة له مع فريقه السابق، لانوس، ضمن فعاليات بطولة "كوبا سود أميركانا" عام 2021، والتي انتهت بالخسارة 2-1 أمام فريق جريميو البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

منتخب الأرجنتين منتخب التانجو ميسي خوسيه جوميز الألعاب الأولمبية

مواد متعلقة

ماركا الإسبانية تحسمها: نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي

الهلال السعودي يحسم صفقة بديل نيمار

أول تحرك من أنشيلوتي قبل تولي تدريب منتخب البرازيل

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

الأكثر قراءة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

سقوط كوبري مشاة في المهندسين (صور)

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة بداية من الغد

تفاصيل جديدة في واقعة انهيار كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 24-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية