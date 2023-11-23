لعب بجوار ميسي، قصة لاعب أرجنتيني تحول إلى سائق أجرة

يحمل عالم كرة القدم الكثير من الروايات الحزينة رغم كونها اللعبة الشعبية الأولى في معظم دول العالم ونجومها يعتبرون الأغنى بين باقي المجالات.

قصة جوميز الحزينة

ومن أكثر الروايات المحزنة في كرة القدم ما حدث مع الأرجنتيني خوسيه لويس جوميز، الذي كان من المفترض أن يكون أحد نجوم منتخب التانجو رفقة الأسطورة ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية قصة جوميز الذي زامل ميسي لفترة من الزمن في صفوف منتخب الأرجنتين حيث كان يملك مستقبلا واعدا قبل أن ينتهي به المطاف بأن يصبح سائقا لدى أحدى شركات القيادة.

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وقالت الصحيفة إن ذلك الشاب شارك مع المنتخب الأولمبي لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك قبل أن يتم استدعاؤه بعد سنة للمنتخب الوطني الأول، ليلعب إلى جانب ميسي.

وكانت فرحته بعد ظهوره لأول مرة مع منتخب "ألبيسيليستي" عام 2017 في مباراة ودية ضد منتخب السامبا، قد تحولت إلى كابوس بعد تعرضه لتمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وأثرت تلك الإصابة على ثقة جوميز بنفسه، ما أدى إلى استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف عام 2018.

وبعد ذلك، انتهت مسيرة النجم الواعد، ليجد نفسه في فقر مدقع ولا خيار أمامه سوى العمل سائقا في شركة القيادة في بلاده.

وقال والده في تصريحات إعلامية، مؤخرا: "نحن عائلة فقيرة، وقد اضطر ابني للعمل كسائق سيارة أجرة بعد أن كان ينتهي من تدريباته مع فريقه المحلي".

وأشار الأب إلى أن خوسيه "يستمر في العمل حتى وقت متأخر من الليل في كثير من الأحيان".

وكانت الكثير من وسائل الإعلام الرياضية في الأرجنتين قد تنبأت بأن يكون غوميز الظهير الأيمن المستقبلي لمنتخب بلادهم، وتوقعوا أن يتعاقد معه نادي برشلونة الإسباني ليلعب بجانب "البرغوث".

وكان الشاب قد تألق في صفوف فريق راسينج الأرجنتيني، قبل أن ينتقل للعب مع نادي لانوس عام 2016، ويفوز معه بلقبين.

لكنه عاد إلى ناديه القديم بعد الإصابة وبسبب مشاكل سلوكية، وذلك قبل أن ينتهي عقده في ديسمبر من العام الماضي دون تجديده.

ورغم عمله كسائق، فإنه يتدرب حاليا مع مدرب لياقة بدني، على أمل أن يتلقى عروضا جديدة من أندية أخرى، وفق الصحيفة.

وكانت آخر مباراة له مع فريقه السابق، لانوس، ضمن فعاليات بطولة "كوبا سود أميركانا" عام 2021، والتي انتهت بالخسارة 2-1 أمام فريق جريميو البرازيلي.