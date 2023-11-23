إصابة 22 شخصا في حادث تصادم أمام مدخل الشروق

أصيب منذ قليل،٢٢ شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميني باص للنقل العام، وذلك بطريق القاهرة - السويس أمام مدخل الشروق ٣.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ٦ سيارات لموقع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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