200 طفل يشاركون في احتفالات اليوم العالمي للطفولة بمكتبة بدمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، احتفالية باليوم العالمي للطفولة تضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، والفقرات الفنية في حضور عدد كبير من الأطفال تخطى 200 طفل وطفلة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

شارك بالاحتفالية عدد من المدارس المختلفة وهى (ناصر الثانوية الزراعية، بني الجيشي الرسمية لغات، محمد خميس الرسمية لغات، المتميزة، أحمد بهجت مناع الإعدادية، التعاون الإنساني الإعدادية بنات -، محطة كهرباء زاوية غزال ابتدائي وإعدادى، الراهبات، معاذ بن جبل التجريبية، الصفوة ).

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وأشار أحمد هواشي مدير المكتبة، أن الاحتفالية تضمنت فقرات للشعر والغناء والاستعراضات بالمسرح الروماني بحديقة المكتبة، كما شاركت هذه المدارس ببعض المجسمات الفنية، وإقامة معرض الرسم والفنون.

كما أقيمت على هامش الاحتفالية ورش أشغال يدوية، وفنية، ورسم، وتلوين، وورش الأورجامي، وتلوين الوجه، كما أقيمت ورش الحكي والقراءة والألعاب التفاعلية بأتوبيس المكتبة المتنقلة.