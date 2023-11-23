الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

اليوم فصل جديد في محاكمة المتهمين بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.

 

يصدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

 

وكانت الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة 16 متهم: :«سمير ص م »، و« أنور م أ»،و«محمد خ م أ»، و«أحمد س ع ح»، و« محمد ح م»، و«أحمد ش خ»، و«شريف أ م»، و«عبد الله ب»، و«سيد ك م»، و«محمود ن م»، و« أحمد ج ه»، و«محمود خ أ»، و«محمود ع م»، و«إسماعيل م غ»، و«عبد الرحمن ج ق»، و«عبد الرحمن ج ق»، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022. 

Advertisements

 

تفاصيل قتل الطفلة بسنت في بولاق الدكرور

 البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

 

وباجراء التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محكمة استئناف القاهرة الطفلة بسنت قسم شرطة بولاق الدكرور أمن الجيزة

مواد متعلقة

تجديد حبس المتهم بقتل عامل ديلفري في الشرقية 15 يومًا

تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 300 طربة حشيش في الإسكندرية

الأكثر قراءة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

سقوط كوبري مشاة في المهندسين (صور)

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة بداية من الغد

تفاصيل جديدة في واقعة انهيار كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 24-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية