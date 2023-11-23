الخميس 23 نوفمبر 2023
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سياسة

طلب إحاطة حول أثر حملات المقاطعة على دعم المنتج الوطني

تأثير حملات المقاطعة
تأثير حملات المقاطعة على المنتجات المحلية؛ فيتو

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول أثر حملات المقاطعة للمنتجات التابعة للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي على دعم المنتج الوطني في مصر.

وقالت عضو مجلس النواب، أسهم عدد من حملات مقاطعة منتجات الشركات أو المطاعم الداعمة لإسرائيل، والتى تبناها الكثير من المصريين على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، فى سطوع نجم بعض الشركات المصرية.

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وأكدت أهمية تلك الحملات في دعم المنتجات المصرية، حيث رأت أنه يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل فى حال استمر هذا الزخم، والشهية لشراء المنتج المحلي.

وتابعت، أن هناك فرصة كبرى لرفع كفاءة المنتج المحلي، مشيرة إلى أن وجود الطلب سيدفع الشركات المصرية لتحسين الجودة للمنافسة مع المنتجات الأجنبية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة استفادة الشركات المصرية من الزخم الحالي والاستثمار فى رفع كفاءة المنتجات، والحفاظ على مستوى معين من الجودة بهدف جذب المستهلك وعدم عودته للتفكير فى المنتج الأجنبي.

وقالت النائبة: الطلب المتزايد على منتجات الشركات المحلية في مصر، يصب في صالح الصناعة الوطنية، حيث ترتب على ذلك تفكير الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحلية على زيادة استثماراتهم وأنشطتهم الإنتاجية والتوسع فيها، وهو ما سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت النائبة، أنه في وقت من الأوقات كان هناك اتجاه عام لدى قطاع عريض من المجتمع المصري على التهافت على شراء المنتجات المستوردة اعتقادًا منهم إنها أكثر جودة على الرغم من تكلفتها العالية سواء منتجات غذائية أو رفاهية، وهو ما أثر على الاحتياطي من العملة الأجنبية حيث ننفق سنويًا أكثر من 20 مليار دولار على شراء المنتجات المستوردة.

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حملات المقاطعة المنتج الوطني مجلس الوزراء النواب المنتجات المصرية

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