الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في التخلص من والده ببولاق الدكرور

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 تنظر محكمة الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده بمنطقة بولاق الدكرور.

يصدر القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

 

تفاصيل التحقيقات في القضية

 وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "محمد. ص"، سائق 21 سنة، و"عمرو. ع"، طالب، 18 سنة، و"صالح. أ"، عامل، 20 سنة، و"أحمد. م"، عامل، 19 سنة، و"أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و"محمد. م"، 27 سنة هارب، و"محمد. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم "تامر. ك"، ووالده "كمال. ع" و"محمد. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

Advertisements

 

وتابعت التحقيقات إنه كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وإحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر. ك" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ع"، و" محمد. ح" عمدًا على إثر خلاف سابق استقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات بولاق الدكرور محكمة الجيزة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

اليوم، استكمال محاكمة قاتل رئيس جمعية خيرية لسرقة أموال الأيتام بالشرقية

محاكمة المتهمة بقتل طفلتها وإلقاء جثتها في الصرف الصحي بالوراق

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة على هذه المناطق غدا

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

مصدر: أحد أعضاء اتحاد الكرة وراء ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب

انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة في كأس مصر

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

Advertisements

منوعات

المزيد

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية