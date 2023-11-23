الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية أن عدد مجموعات الأقمار الاصطناعية في الفضاء يتزايد بسرعة، ما يزيد خطر الاصطدامات التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل متسلسلة وتسبب أضرارًا جسيمة.

وحذر، المدير العام للوكالة، جوزيف أشباخر، من حوادث التصادم، في برلين، وأوصى بتنفيذ قانون للمرور الفضائي قابل للتطبيق عالميًا.

8800 قمر اصطناعي

وحسب الوكالة، يوجد حاليًا حوالي 8800 قمر اصطناعي نشط في مدار الأرض.. وأكبر مشغل حتى الآن هو شركة سبيس إكس بأكثر من 5 آلاف قمر اصطناعي ستارلينك في مدار الأرض، مع التخطيط لحوالي 42 ألفًا.



كما قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية إن أقمارًا اصطناعية جديدة تضاف باستمرار، وإنه "لهذا السبب نحتاج إلى قواعد مرور موثوقة في الفضاء".

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إطلاق عشرات آلاف الأقمار الاصطناعية الجديدة

وتهتم شركات مثل وان ويب، وسبيس إكس، وبلو أوريجين وغيرها الكثير، بما في ذلك شركات من الصين، بالتخطيط لإطلاق عشرات آلاف الأقمار الاصطناعية الجديدة، التي يتراوح وزن الكثير منها بين 150 و1200 كيلوجرام، وتبنى بأرخص سعر ممكن.



وقد حددت الوكالة لنفسها هدف الحد بشكل كبير من تكوين الحطام الفضائي بحلول 2030.

وقال أشباخر إن كل قمر اصطناعي يرسل بعد ذلك إلى الفضاء يجب إزالته من المدار في نهاية عمره الافتراضي.

إسقاط قمر اصطناعي للطقس

وكشف إسقاط الصين لقمر اصطناعي للطقس توقف تشغيله في 2007 عن مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه تأثير الحطام الفضائي.



وحسب التقديرات، خلقت تصرفات الصين أكثر من 40 ألف قطعة حطام يزيد قطرها عن سنتيمتر واحد.