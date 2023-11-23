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ثقافة وفنون

قراءة في نصوص الشاعر أشرف عامر، أمسية ثقافية بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى،
مكتبة القاهرة الكبرى، فيتو

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمسية ثقافية بعنوان "قراءة في نصوص الشاعر والكاتب الكبير أشرف عامر"، وذلك في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري. 

ويشارك في الأمسية كل من الفنان طارق الدسوقي، الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أيمن عامر، والشاعرة سالي رياض، ويدير اللقاء يحيى يوسف القائم بأعمال مدير مكتبة القاهرة الكبرى. 

الشاعر أشرف عامر 

وأشرف عامر، هو شاعر وكاتب وصحفي، والرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، صدر له عدد من الدواوين منها: "شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش، هو تقريبًا.. متأكد". 

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ومؤخرا حصل الشاعر أشرف عامر على جائزة الشارقة للإبداع العربى عن مجموعته "عدة أبيات أخر"، وذلك فى عام 2022.

وتوفي الشاعر أشرف عامر يوم 12 سبتمبر الماضي بعد صراع مع المرض. 

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الشاعر أشرف عامر أشرف عامر مكتبة القاهرة الكبرى الزمالك الانتاج الثقافي

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