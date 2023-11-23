الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استعجال التقرير المروري لمصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري بمصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي القادم من العين السخنة اتجاه حلوان.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ ٥ سيارات لنقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطي فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضًا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصًا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذي قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور الداخلية القاهرة الجديدة الطريق الاوسطي النيابة العامة حرير حلوان سيارة ربع نقل نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 300 طربة حشيش في الإسكندرية

تجديد حبس تاجر غسل 8 ملايين حصيلة تجميع بطاقات ائتمانية

استعجال التقرير الطبي في واقعة اعتداء 3 أشخاص على سيدة بعين شمس

استدعاء مجري التحريات في مصرع سيدة بحريق شقة بمصر الجديدة

التصريح بدفن سيدة صينية لقيت مصرعها تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينتي

أول صور لمصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

استعجال المعمل الجنائي في حريق سيارة بطريق السويس

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار مكرونة الملكة ومكرونتو وإيطاليانو في الأسواق، تعرف على الأسعار الجديدة

نتنياهو: وجهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان بالعالم

ارتفاع سعر بن أبو عوف في الأسواق، وقائمة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة

7 شروط لدخول حفل محمد رمضان بموسم الرياض، أبرزها عدم تحمل المنظمين مسؤولية الإصابات الجسدية

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

مسؤول إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة

نيويورك تايمز تكشف طلب أمريكا الأخير من إسرائيل بشأن جنوب غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية