استعجال التقرير المروري لمصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري بمصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي القادم من العين السخنة اتجاه حلوان.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ ٥ سيارات لنقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطي فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضًا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصًا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذي قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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