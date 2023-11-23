غدا، كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة ميدياما في مؤتمر صحفي

دوري أبطال أفريقيا، يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمي الفريق مؤتمر صحفي غدا الجمعة الحديث عن مباراة ميدياما الغاني المقرر لها بعد غدٍ السبت في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يحصل اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي نتيجة الأشعة التي يخضع لها التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق من أجل حسم موقفه من التواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة ميدياما الغاني.

ويعاني ملعول من الإصابة في العضلة الخلفية حيث ينفذ حاليا المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني بعد غد السبت.

تشهد المحاضرة الفنية دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس قبل مواجهة الفريقين.

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها بعد انتهاء معسكر المنتخب المصري الاخير.

وتضم قائمة الدوليين كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما الغاني

وينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق اليوم الخميس.‏

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية أمس

وكان الحهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا لمباراة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.