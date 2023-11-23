الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 23 -11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.  


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.


الظواهر الجوية 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 23-11-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 23_11_2023 في الإسماعيلية

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الخميس الطقس اليوم الطقس حالة الطقس اليوم الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 23-11-2023 في مصر

تحذير من الأتربة العالقة يوم الجمعة على هذه المناطق

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

حالة الطقس غدا الخميس 23-11-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-11-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 -11-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر بن أبو عوف في الأسواق، وقائمة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة

رفع أسعار منتجات بونجورنو كابتشينو بدءا من ديسمبر، وقائمة بالأسعار الجديدة

جمعية المعاقين بالجيش الإسرائيلي: اَلاف الجنود يعانون صدمة القتال في غزة

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بقصف إسرائيلي على بيت ياحون في جنوب لبنان

بيان من اتحاد أمريكا الجنوبية على الأحداث المؤسفة بمباراة البرازيل والأرجنتين

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية