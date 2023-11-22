الخميس 23 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

لقاء حملة السيسي
لقاء حملة السيسي مع المجلس القومي لحقوق الإنسان , فيتو

قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث التقى رئيس الحملة، المستشار محمود فوزي الدكتورة مشيرة خطاب وعدد من أعضاء المجلس.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي، عن تقدير الحملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووجه الشكر لهم على حسن الاستقبال.

وأوضح رئيس الحملة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات التسع الماضية، حيث أطلق  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر ٢٠٢١م والتي تؤكد على جدية الدولة المصرية وقناعتها بأهمية النهوض وتعزيز حقوق الإنسان بمصر أخذًا في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني  الذي خصص  لجنة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.

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وأشار إلى أنه كانت المناقشات بها من اكثر لجان الحوار الوطني التي شهدت نقاشات مثمرة، وقدمت مخرجات جادة، فضلًا عن التوسع في إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكتروني، كما احتفى الدستور المصري بحقوق الانسان، وتضمنت نصوصه عشرات النصوص الضامنة لحقوق الإنسان.

كما صدر خلال السنوات التسع الماضية عدد كبير من التشريعات الضامنة لتعزيز حقوق الانسان خاصة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص من ذوي الهمم والحقوق المدنية والسياسية، والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة الغير شرعية.

ومن جانبها، رحبت السفيرة مشيرة خطاب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي صدقت على المجلس القومي لحقوق الطفل والمرأة، فضلًا عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وتشجيع المواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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