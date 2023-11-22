الحبس عامين لطالب في هتك عرض قاصر بأوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالبا بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة هتك عرض فتاة قاصر في أوسيم.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11710 لسنة 2023 جنايات أوسيم المقيدة برقم 3230 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم" م أ" طالب بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها "س" بغير قوة أو تهديد بأن كشف عورتها واستطال مواطن عفتها.

وجاء في قرار الإحالة الخاص بالقضية، أن النيابة العامة تتهم "م. ا"، حال كونه طفلًا جاوز من العمر الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشر من عمره، خطف بالإكراه المجني عليها "ن.ح" والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة.



وطلب منها مرافقته متعللًا بالنداء على جارتهما، إلا أنها رفضت ذلك فهددها بقتلها إذا لم تستجب لطلبه وجذبها من ذراعها مستغلًا ضعفها وحداثة سنها وأدخلها عنوة عنها وجردها من ملابسها وقام بهتك عرضها.



كشفت أقوال المجني عليها خلال تحقيقات النيابة، أنها حال تواجدها أسفل العقار محل سكنها حضر إليها المتهم طالبا منها التوجه رفقته إلى أحد العقار تحت الإنشاء للنداء على جارتهما إلا أنها رفضت، فهددها بقتلها إذا لم تستجب له وجذبها من ذراعها وأدخلها العقار، وقام حينها بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها إلا أنها قامت بالصراخ فلاذ بالفرار.



كما كشفت أقوال والدة المجني عليها أمام النيابة، أنها حال تواجدها بمسكنها تفاجأت بقدوم ابنتها المجني عليها وملابسها غير متناسقة، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت لها بقيام المتهم بهتك عرضها

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كشفت أقوال المجني عليها خلال تحقيقات النيابة، أنها أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنها حضر إليها المتهم طالبا منها التوجه رفقته إلى أحد العقار تحت الإنشاء للنداء على جارتهما إلا أنها رفضت، فهددها بقتلها إذا لم تستجب له وجذبها من ذراعها وأدخلها العقار، وقام حينها بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها إلا أنها قامت بالصراخ فلاذ بالفرار.



كما كشفت أقوال والدة المجني عليها أمام النيابة، أنها حال تواجدها بمسكنها تفاجأت بقدوم ابنتها المجني عليها وملابسها غير متناسقة، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت لها بقيام المتهم بهتك عرضها، وأمرت النيابة بحبس المتهم وتم التجديد له، الي أن تمت إحالته للمحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.