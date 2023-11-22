الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مصر تعلن موقفها من غزة والقضية الفلسطينية (إنفوجراف)

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (مصر تعلن موقفها من غزة والقضية الفلسطينية). 

 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته ودور مصر التاريخي في دعم القضية ومنع تصفيتها، مؤكدا أن مصر تتعرض لضغوط مستمرة، ومن أجل ذلك عززت تسليح القوات المسلحة وتقوية الجيش.

 

قنوات وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين في الخارج 

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (كيف عززت وزارة الهجرة المصرية التواصل مع المصريين في الخارج). 

Advertisements

%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي

كما نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي عام 2022 ). 

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي، حيث بلغت قيمتها 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 15.5%. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحاد الأفريقي التبادل التجارى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة القضية الفلسطينية القوات المسلحة المصريين في الخارج دول الاتحاد الافريقي قطاع غزة

مواد متعلقة

%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي (إنفوجراف)

الحكومة تعلن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مصر

قراران من مجلس الوزراء لتطوير الخدمات الصحية للمواطنين بالقاهرة

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 9447  فلسطينيا من قطاع غزة حتى الآن

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

مدبولى: زيادة المصانع وتوسع قدراتها الإنتاجية يكشف مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 23-11-2023 في مصر

أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي على انفجار الحدود مع أمريكا: الوضع خطير (فيديو)

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

الإثارة تسيطر على البرومو الرسمي لـ "شماريخ" وظهور خاص للراحل مصطفى درويش (فيديو)

تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن عقب الوساطة المشتركة للهدنة الإنسانية بغزة

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية