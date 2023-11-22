الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

الشحات يتصدر قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب النادى الأهلي، فيتو

يتصدر حسين الشحات قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 19 هدفا وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وأحرز الشحات هدفين للنادي الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا أمام سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل أمام ميدياما الغاني في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء على ستاد السلام.

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة ميدياما الغاني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

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وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الدوليون ينتظمون في مران الأهلي غدا استعدادا لمباراة ميدياما الغاني

 

وينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق غدا استعدادا لمباراة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق غدا  الخميس.‏

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والقناة الناقلة

 وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق  25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

التشكيل  المتوقع للأهلى أمام ميدياما الغاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغاني.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

فى خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

ميدياما الغانى يصل القاهرة غدا استعدادا لمباراة الأهلى

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني إلى القاهرة غدا الخميس وذلك استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

شرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف إلى الأهل

تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن موقف نادى مودرن فيوتشر من انتقال أحمد عاطف مهاجم الفريق  إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. 

وقال شوبير إنه من الصعب أن يفرط فيوتشر في أحمد عاطف في الوقت الحالي وذلك نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" من الممكن أن يستغنى فيوتشر عن أحمد عاطف للأهلى حال انضمام صلاح محسن مهاجم المارد ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر الى القلعة الحمراء

وتحفظ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فكرة التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر في  يناير القادم.

وعلمت فيتو أن كولر رفض التعاقد مع اللاعب بسبب قيده إفريقيا في قائمة فيوتشر التي  تخوض مباريات الكونفدرالية.

وقال مصدر إن كولر شدد علي إنه سيكتفي بضم عمر كمال عبد الواحد الذي لن يشارك إفريقيا مع الأهلي لقيده إفريقيا مع فيوتشر ومن ثم لن يتعاقد مع مهاجم جديد لن يستفيد منه أيضا في المباريات  الإفريقية.

 

كولر يطلب   رحيل 6 لاعبين في يناير

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل أكثر من لاعب عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm أن مارسيل كولر طلب من لجنة التخطيط بالنادي رحيل 6 لاعبين عن الفريق في شهر يناير القادم وهم صلاح محسن ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وحمزة علاء وطاهر محمد طاهر وذلك نظرا لعدم الحاجة إلى خدماتهم مع الفريق  خلال الفترة المقبلة.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا" أن كولر يرى أن هذا السداسي لن يكونوا مفيدين مع الفريق خلال الفترة المقبلة لذلك طلب رحيلهم  سواء  عن طريق البيع أو الإعارة.

 

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الأهلي حسين الشحات العين الإماراتي سان جورج الإثيوبي قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي

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