«صنع فى مصر».. فيها حاجة حلوة.. ابتكارات لمنتجات مصرية 100٪ بنفس جودة المستورد وبسعر أرخص.. وكلمة السر «القومى للبحوث»

أصبحت المشروعات التنموية الصغيرة هى الشغل الشاغل للحكومة ورواد الأعمال والباحثين المصريين فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن ساهمت حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية فى تشجيع المنتج المصرى ووضعه فى مكانة مميزة فى السوق التنافسية، وتسابق العلماء على الإعلان عن ابتكاراتهم لمنتجات مصرية 100% تنعش السوق المصرى وتلبى احتياجاته ورغباته وتكون بديلا للمستورد بنفس الجودة وبسعر أرخص.

بداية، أوضح الدكتور خيرى حامد العشماوى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث والمدير التنفيذى لمشروع تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة بمحافظة شمال سيناء أن معظم الابتكارات التى يعمل عليها الباحثون استهدفت الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مستوى المعيشة للأهالى وخاصة القطاع الزراعى، ففى البداية تم دراسة الموارد الزراعية المتاحة بمصر، وكذلك الظروف السائدة، وتحديد المشروعات الزراعية الصغيرة التى يمكن تنفيذها لتساعد فى تحقيق التنمية الزراعية، وبالفعل تم تنفيذ العديد من المشروعات التى ثبت جدواها الاقتصادية.

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وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث إلى أنه تم إنتاج صلصة الطماطم ومربات الفراولة والبلح وعصائر الفاكهة بدون مواد حافظة ولمدة صلاحية لا تقل عن نظيرتها بالسوق العالمى وبجودة أعلى ومواصفات قياسية، ويرتكز هذا المشروع على تصنيع محصول الطماطم والذى يعانى منتجوه من خسائر كبيرة نتيجة عمليات النقل والظروف المناخية.

وأضاف العشماوى أنه تم أيضًا تنفيذ مشروع إنتاج أعلاف تقليدية وغير تقليدية والتى تستهدف خفض تكلفة الأعلاف بما يؤثر على سعر المنتج النهائى، سواء لحوم أو ألبان، وأيضًا تكون بديلا جيدا للأعلاف المستوردة، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المتاحة، كما تم إنتاج عيش الغراب «المشروم» على المخلفات الزراعية المتوفرة ببعض المحافظات، لإمداد محدودى الدخل والفقراء بنسبة بروتين أعلى وبتكلفة أقل من البروتين الحيوانى، لافتا أيضًا إلى مشروع تصنيع جريد النخيل وتحويله إلى منتجات يمكن تسويقها داخل السوق المصرى مثل أقفاص لتربية الطيور تحميهم من إنفلونزا الطيور وكافة الأمراض الأخرى، مشروع آخر لفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى صناعى، ومشروع زراعة الأسطح، ومشروع إنتاج الشعير المستنبت.

وتمكن الدكتور همام عبد الرحمن وفريقه البحثى من ابتكار وحدة توليد للكهرباء من مصفوفة خلايا وقود تجريبية بطاقة 100 وات، والتى تتميز بمستقبل كبير اقتصاديا وبيئيا، حيث إنها قادرة على تقديم طاقة نظيفة وحرارة للمجتمعات السكنية والتجمعات التجارية والمستشفيات ووسائل النقل.

وأوضح الأستاذ بالمركز القومى للبحوث أن هذا الابتكار يمكن استخدامه فى توليد الكهرباء وتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء، وأيضًا فى صناعة الأجهزة المتنقلة مثل الموبايل واللاب توب.

وعلى الرغم من أن البعض لم يتخلص بعد من عقدة الخواجة فى الملابس التى يقوم بشرائها ويفضل شراء ملابسه من «البراندات العالمية»، إلا أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت الملابس ذات الصناعة المصرية تنافس وبقوة الملابس المستوردة، وتلك المقاطعات التى طبقها الشعب المصرى مؤخرا كانت فى صالح هذه الصناعة المنبطحة منذ سنوات.

ولتعزيز هذه الصناعة المهمة مجددا، قام فريق بحثى بالمركز القومى للبحوث بقيادة الدكتور سامى السباعى، ولأول مرة فى مصر بإنتاج ألياف بوليستر محورة، وتم تشغيل عينات من هذه الألياف بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، وتمت عملية إنتاج الغزول من كل من الألياف المحورة والعادية وخلطاتهما مع القطن، وكذلك إنتاج الأقمشة من هذه الغزول دون أية صعوبات فى التشغيل وذلك بناء على التقرير الفنى المقدم من شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ليلى مصطفى الشريف أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث أن المشروعات الصغيرة تلعب دورا مركزيا فى الاتحاد الأوروبى حيث تمثل نحو 99% من جميع أنواع المشروعات، كما أن معظم المشروعات القائمة فى الصين هى مشروعات صغيرة تمثل نحو 80% منها، وفى أفريقيا تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المشروعات الخاصة، لذا لا أحد يستطيع أن يتجاهل دور المشروعات الصغيرة فى النهوض بالاقتصاد القومى.

إذ بينت تقارير للبنك الدولى بأن المشروعات الصغيرة تسهم بحوالى 46% من الناتج المحلى العالمى، و80% من حجم المشروعات العالمية الكلى، كما تستحوذ على 35% من الصناعات اليدوية فى العالم.

نقلا عن العدد الورقي.