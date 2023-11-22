الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استعجال التقرير الطبي في واقعة اعتداء 3 أشخاص على سيدة بعين شمس

ضرب سيدة، فيتو
ضرب سيدة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس، باستعجال التقرير الطبي بواقعة سيدة تعرضت للاعتداء والضرب من قبل بعض الأشخاص لمعاتبتها لهم على معاكستها في عين شمس بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

 رصدت المتابعة الأمنية، تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع، ادعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدي والسحل والاختطاف من قبل بعض الأشخاص، حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.


وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.

Advertisements

 

باستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعد عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها، وتصادف مرور المتهمين الآخرين مستقلين سيارة "ميكروباص".. فاستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت باستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدي عليها بالضرب فاستغاثت بالأهالي وقاموا بصرفهم.
 

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه واقعة التعدي على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا باستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التقرير الطبي النيابة العامة قسم شرطة عين شمس نيابة عين شمس نيابة العامة معلومات جنائية

مواد متعلقة

التصريح بدفن سيدة صينية لقيت مصرعها تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينتي

أول صور لمصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

استعجال المعمل الجنائي في حريق سيارة بطريق السويس

إصابة سيدة بكسر بالقدم في انهيار سقف بشارع المطار في إمبابة (صور)

اشتعال النيران بسيارة نصف نقل أمام نادي إنبي بطريق السويس (صور)

استعجال التقرير الطبي لسيدة صينية لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق في مدينتي

استعجال تحريات اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية من مخدر الفودو بالشرابية

الأكثر قراءة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

الإدارة الأمريكية تبلغ إسرائيل: مهمتكم فى غزة صعبة

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

بعد نجاح المسلسل، محمد سليمان عبد المالك يوجه رسالة لأبطال صوت وصورة

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

التعليم: امتحانات نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

Advertisements

منوعات

المزيد

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

لتغذيته وتقويته.. أفضل الفيتامينات الطبيعية للشعر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية