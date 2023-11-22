الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

حالة الطقس الأسبوع
حالة الطقس الأسبوع المقبل، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة السبت المقبل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوي أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا

 

حالة الطقس غدا الخميس 23-11-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-11-2023 فى مصر


الظواهر الجوية غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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