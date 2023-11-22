الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

احتفال نجمات سلة الأهلي مع عائلاتهن بلقب السوبر بعد الفوز على الجزيرة (صور)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، احتفلت نجمات الأهلي لكرة السلة مع عائلاتهن بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-43 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الإثنين الماضي.

وجاء فوز لاعبات الأهلي بسوبر السلة بعد بداية غير جيدة للفريق في الموسم ببطولة الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة جلسة تصوير للاعبات الأهلي مع عائلاتهن بكأس السوبر المصري.

 

اجتماع الخطيب مع سيدات سلة الأهلي

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع لاعبات الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي، في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

 

وتحدث رئيس النادي الأهلي عما حققه الفريق من نتائج رائعة في الموسم الماضي، وحصده كل البطولات التي شارك فيها، وأن هذا الإنجاز من المفترض أن يمنح الفريق دوافع جديدة لمواصلة المسيرة المتميزة.. 

 

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وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن النتائج الأولية في بداية هذا الموسم لم تكن بالقدر الذي يليق بالفريق وإمكاناته الفنية والبدنية.. وأنه لا بد أن تكون هناك مراجعة سريعة والوقوف على أسباب ذلك، خاصة أنه يبدو أن النجاحات التي تحققت في العام السابق البعض قد ارتكن إليها.. وهو ما حذر منه في حفل التكريم الذي أقيم في نهاية الموسم الماضي.. وأن هذا الأمر يتنافى مع سياسة النادي الأهلي لأن طموح الأهلي وجماهيره بلا حدود وحصد البطولات يحتاج لمضاعفة الجهد، لكي يستمر بالشكل وبالمستوى اللذين يليقان بالنادي وتاريخه.

 

وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في الفريق وجهازه الفني لتدارك الموقف سريعًا، وتحقيق ما تعود عليه الجميع من هذه المجموعة المتميزة من اللاعبات صاحبات الإمكانات الكبيرة.

 

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

من ناحية أخرى حجز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي وفريق ١٨ سنة  مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد تخطي عقبة الزمالك في الدور ربع النهائي.

 

وضمن الأهلي التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز فريق المرتبط على نظيره في الزمالك بنتيجة ٧٢-٥٨ في الإياب، بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ٧٢-٥٦.

 

ونجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي في الفوز على الزمالك بنتيجة ٧٥-٦٤، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بإياب ربع النهائي، بعد أن كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ٨١-٦٦.

 

أحمد الجارحي مدرب رجال سلة الأهلي

ومن جانبه عبر أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في إياب ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

 

وأوضح أن الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط، الذي يمثل بطولة مهمة للجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بما قدمه لاعبو فريق ١٨ سنة والفوز الذي حققه الفريق على الزمالك، ليتأكد التأهل لنصف النهائي قبل مواجهة الفريق الأول.

 

وأشار إلى أن الفريق يسعى بقوة نحو تحقيق أفضل ما يمكن خلال المباراة القادمة في الدور نصف النهائي، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.

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