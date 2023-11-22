الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

"قصة حياة أمي" مسرحية جديدة لـ ريم مصطفى في موسم الرياض

بوستر مسرحية قصة
بوستر مسرحية قصة حياة أمي، فيتو

تنضم الفنانة ريم مصطفى إلى نجوم موسم الرياض لهذا العام بتقديمها لمسرحية جديدة تحمل اسم “قصة حياة أمي” ضمن مجموعة كبيرة من المسرحيات يتم تقديمها هذا الموسم.

 

مسرحية قصة حياة أمي

ويشارك ريم مصطفى بطولة المسرحية عدد من الفنانين على رأسهم عمرو يوسف، مصطفى خاطر، نسرين أمين، محمد شاهين، إيمان السيد، أسماء جلال، دنيا سامي، مصطفى هريدي، محمد توب ومن إخراج محسن مرزوق.

 

وتعرض المسرحية لجمهور موسم الرياض لعدة أيام في منطقة البوليفارد، حيث يبدأ عرض المسرحية من يوم الجمعة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن أسعار التذاكر حتى الآن.

 

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وكانت الفنانة ريم مصطفى قد عبرت، في وقت سابق، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًّا في قطاع غزة.

 

وكتبت ريم مصطفى في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “صدق اللي قال تتكسف تضحك وتفرح وساعتها تحس إن فرحتك خيانة، تخاف تنام وترتاح تحس إن في راحتك خيانة، تاكل أو تشرب تبقى محرج وتحس إنك أناني، ومن كتر عجزك وحزنك تبقى عايز تعتذر لإخواننا في فلسطين إنك بتمارس أساسيات الحياة وإنك لسه على قيد الحياة!”.

 

واختتمت بالآية القرآنية:  “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ”.

 

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