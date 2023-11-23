الخميس 23 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

أحكام الوضوء ؛ فيتو
أحكام الوضوء ؛ فيتو

 قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل فى مس المصحف، أن يكون الإنسان طاهر، وفى حال عدم وجود طهارة يتم مس المصحف بحائل بقماش أو منديل، لافتا إلي أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز  مس المصحف بدون طهارة فى حال الضرورة أو الاضطرار، والأحوط إن يكون الإنسان طاهر.

آداب التعامل مع القرآن الكريم 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لابد أن نتعامى مع كتاب الله بتقديس، من الجلدة إلي الجلدة، ولا يجوز المس دون طهارة إلا فى حالات الضرورة، بمعنى حامل المصحف فى شنطة، هذا يجوز".

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وأضاف: "أما عن قراءة القرآن الكريم فالأصل أن يكون الإنسان طاهرا، لكن لو من الموبايل يجوز دون وضوء، ولا يجوز لمس المصحف دون وضوء، ذكر الله لا يشترط له طهارة أو وضوء والقرآن ذكر، لكن لا يجوز هذا فى حال الجنابة".

 

هاني تمام: لا يجوز دخول الحمام بموبايل عليه قرآن كريم

 وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل عدم دخول الحمام بأى ذكر أو آيات قرانية، تقديسا لله، وبالتالي لا يجوز دخول الحمام بأى مشغولات عليها ذكر الله أو آيات قرآنية.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لو كنت فى الشغل يجب أن أخلع الخاتم أو السلسلة التى عليها ذكر الله، قبل دخول الحمام، وأيضا نفس الأمر ينطبق على المصحف". 


وأضاف: "وفى حال الاضرار سواء اضطرت لدخول الحمام فى الشارع او السوق او خلافه، وتخشى ضياع المشغولات التى عليها ذكر الله فيجوز دخول الحمام بهم ". 
 

ونوه إلى أن الموبايل الذى عليه آيات قرآنية فى الخلفية لا يجوز دخول الحمام به، لأنه لا يجوز أن يدخل ذكر الله فى مكان فيه نجس.  

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