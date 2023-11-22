الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أول صور لمصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

حصلت فيتو على أول صور لموقع حادث مصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي القادم من العين السخنة اتجاه حلوان.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ ٥ سيارات لنقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

Advertisements

 

-إعلانات-

 

 

-إعلانات-

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور الطرق السريعة العين السخنة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث تصادم سيارتين ملاكي

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

استعجال المعمل الجنائي في حريق سيارة بطريق السويس

إصابة سيدة بكسر بالقدم في انهيار سقف بشارع المطار في إمبابة (صور)

اشتعال النيران بسيارة نصف نقل أمام نادي إنبي بطريق السويس (صور)

استعجال التقرير الطبي لسيدة صينية لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق في مدينتي

استعجال تحريات اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية من مخدر الفودو بالشرابية

حجز محاكمة 11 متهما بالانضمام لخلية الشروق الثانية لـ 17 مارس

النائب العام يستقبل نقيب المحامين بمكتبه

الأكثر قراءة

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدائري

أبرز غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

مسئول فلسطيني يكشف صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

مسئول سابق بإدارة أوباما يهين مصري ويسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

المزيد
الجريدة الرسمية