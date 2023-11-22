الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بلوموندو، تعرف على إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات

بوستر فيلم بلوموندو،
بوستر فيلم بلوموندو، فيتو

وصلت إيرادات فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد لقرابة المليون و700 ألف جنيه، وذلك منذ طرحه في السينمات قبل أسبوع.

وحقق الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات وصلت لـ 186 ألف جنيه. 

فيلم بلوموندو 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث عدد من الأحداث المتسارعة تقلب حياته رأسا على عقب.  

Advertisements

أبطال فيلم بلوموندو

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم بلوموندو أبطال فيلم بلوموندو حسن الرداد إيرادات فيلم بلوموندو بلوموندو

مواد متعلقة

لليوم الثالث على التوالي، “بلوموندو” يزيح “VOY” عن تصدر الإيرادات بالسينمات

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

الأكثر قراءة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدائري

أبرز غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

مسئول فلسطيني يكشف صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

مسئول سابق بإدارة أوباما يهين مصري ويسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

المزيد
الجريدة الرسمية