بلوموندو، تعرف على إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات

وصلت إيرادات فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد لقرابة المليون و700 ألف جنيه، وذلك منذ طرحه في السينمات قبل أسبوع.

وحقق الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات وصلت لـ 186 ألف جنيه.

فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث عدد من الأحداث المتسارعة تقلب حياته رأسا على عقب.

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أبطال فيلم بلوموندو

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.