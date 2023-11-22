رئيس جامعة بورسعيد: الحكومة أنفقت 7.5 مليار جنيه لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي (صور)

أكد الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الرئيس السيسي والذي أقيم في سرادق ببورسعيد بحضور عدد من النواب والسياسيين والتنفيذيين والشعبيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويُصدر دائما توجيهات لرؤساء الجامعات باستمرار العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التطوير.

رئيس جامعة بورسعيد، فيتو



وأشار إلى أن عدد الجامعات المصرية وصل في عهد الرئيس السيسي إلى 92 جامعة، مشيرًا إلى أن مصر بهذا العدد تقترب من المعدل العالمي للجامعات، وأوضح أن الدولة لم تتأخر عن دعم جامعة بورسعيد وبلغت الموازنة خلال عامين 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن هذا المبلغ الكبير تم إنفاقه من أجل تحسين العملية التعليمية.

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مؤتمر التحالف الوطني، فيتو



وأوضح الدكتور أيمن إبراهيم، أنه أصبح هناك جامعة بشرق محافظة بورسعيد بتكلفة تخطت الـ 4.5 مليار جنيها، مؤكدا أنه إنفاق حكومي كبير على محافظة بمساحة بورسعيد الجغرافية، مؤكدًا أن هذه الأرقام الكبيرة تُبشر بمستقبل أفضل لطلاب مصر وبورسعيد، وتجعلهم قادرين على الدخول في سوق العمل، موضحا أن الرئيس السيسي كلما التقى برؤساء الجامعات وأكد الاهتمام بالشباب.



وتحدث رئيس الجامعة عن ملف بناء الإنسان والذي من أهم خطواته بناء شباب واعٍ ومثقف، مؤكدًا أن ذلك لا يأتي من بناء الكليات وتطوير التعليم فحسب، وإنما يأتي من بناء الفكر وبناء المعارف والمهام والسلوكيات، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت المخاطر التي تحاك لمصر، ومشيرا أن نهوض مصر من إرادة شبابها.



وطالب الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الشباب، بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة علي حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية.