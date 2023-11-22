خبير قانون دولي: الهدنة الإنسانية بـغزة يصعب تحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الإنساني: إن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة تعليق مؤقت للأعمال العدائية لغرض إنساني محدد، مثل السماح بإيصال المساعدات أو إجلاء المدنيين، والعديد من النزاعات المسلحة مرت بهدن إنسانية في السنوات الأخيرة، وأبرزها إقرار هدنة بين الأطراف المتحاربة في اليمن عام 2018 بإيصال الغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى إلى ملايين الأشخاص المحتاجين، مثلما سبق اتفقت روسيا وأوكرانيا في عام 2022، على هدنة إنسانية للسماح بإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة.



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فترات الهدنة الإنسانية أقصر من فترات وقف إطلاق النار

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن فترات الهدنة الإنسانية أقصر من فترات وقف إطلاق النار المستدام، ولأنها مصممة لتلبية حاجة إنسانية محددة مثل توصيل المساعدات، فيما يتعلق بتحول أو تطور الهدنة الإنسانية إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، فهذا الأمر يتطلب نهجا شاملا يعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع، ويبني الثقة بين الأطراف المعنية، وينشئ آليات قوية لمراقبة وإنفاذ وقف إطلاق النار.





تحويل الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة إلى هدنة ممتدة

وتوقع خبير القانون الدولي بأنه محال أن تفضي الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة إلى هدنة ممتدة الأجل فاعلة ناجزة، ولكنها توقف مؤقتا للعمليات العسكرية بين المحتل الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأرجع صعوبة أن تتحول الهدنة الإنسانية بقطاع غزة إلى وقف إطلاق نار ممتد ومستدام أو هدنة مستدامة إلى عدة أسباب:

أولها انعدام الثقة بين الاحتلال وحماس

كما أن إسرائيل نفسها لا تنفذ اتفاقيات وقف إطلاق نار أو الهدن تنفيذا أمينا يجعل الطرف الثاني يسعى لإبرام اتفاقيات أو هدن ممتدة أو وقف إطلاق النار طويل الأمد.

إسرائيل لا تلتزم بقرار

وتابع بأنه لنا برهان ساطع في الحالة الإسرائيلية، وذلك حين أصدر مجلس الأمن قرار في عام 1973 أثناء حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل، أعلنت إسرائيل إنها ستنفذ القرار ولكنها بالرغم من ذلك قامت ببعض العدائيات العسكرية ضد الجيش المصري كتحرك قوتها وإعادة انتشارها في جبهة القنال وسيناء بالمخالفة لقرار وقف إطلاق النار ومن الأسباب أيضا ليس لدى إسرائيل رغبة أو إرادة صادقة في السلام دائم وشامل يعطى الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفى حل الدولتين أو في قبول المبادرة العربية،من ثم لن تبرم إسرائيل أتفاق ممتدة أو طويلة الأمد مع المقاومة الفلسطينية في غزة.