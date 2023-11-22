الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خبير قانون دولي: الهدنة الإنسانية بـغزة يصعب تحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم

الدكتور ايمن سلامة،فيتو
الدكتور ايمن سلامة،فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الإنساني: إن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة تعليق مؤقت للأعمال العدائية لغرض إنساني محدد، مثل السماح بإيصال المساعدات أو إجلاء المدنيين، والعديد من النزاعات المسلحة مرت بهدن إنسانية في السنوات الأخيرة، وأبرزها إقرار هدنة بين الأطراف المتحاربة في اليمن عام 2018 بإيصال الغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى إلى ملايين الأشخاص المحتاجين، مثلما سبق اتفقت روسيا وأوكرانيا في عام 2022، على هدنة إنسانية للسماح بإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة.
 

Advertisements

 

فترات الهدنة الإنسانية أقصر من فترات وقف إطلاق النار 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن فترات الهدنة الإنسانية أقصر من فترات وقف إطلاق النار المستدام، ولأنها مصممة لتلبية حاجة إنسانية محددة مثل توصيل المساعدات، فيما يتعلق بتحول أو تطور الهدنة الإنسانية إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، فهذا الأمر يتطلب نهجا شاملا يعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع، ويبني الثقة بين الأطراف المعنية، وينشئ آليات قوية لمراقبة وإنفاذ وقف إطلاق النار.

 

تحويل الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة إلى هدنة ممتدة

وتوقع خبير القانون الدولي بأنه محال أن تفضي الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة إلى هدنة ممتدة الأجل فاعلة ناجزة، ولكنها توقف مؤقتا للعمليات العسكرية بين المحتل الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

 

وأرجع صعوبة أن تتحول الهدنة الإنسانية بقطاع غزة إلى وقف إطلاق نار ممتد ومستدام أو هدنة مستدامة إلى عدة أسباب:

 أولها انعدام الثقة بين الاحتلال وحماس

 كما أن إسرائيل نفسها لا تنفذ اتفاقيات وقف إطلاق نار أو الهدن تنفيذا أمينا يجعل الطرف الثاني يسعى لإبرام اتفاقيات أو هدن ممتدة أو وقف إطلاق النار طويل الأمد.

 

إسرائيل لا تلتزم بقرار 

وتابع بأنه لنا برهان ساطع في الحالة الإسرائيلية، وذلك حين أصدر مجلس الأمن قرار في عام 1973 أثناء حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل، أعلنت إسرائيل إنها ستنفذ القرار ولكنها بالرغم من ذلك قامت ببعض العدائيات العسكرية ضد الجيش المصري كتحرك قوتها وإعادة انتشارها في جبهة القنال وسيناء بالمخالفة لقرار وقف إطلاق النار ومن الأسباب أيضا ليس لدى إسرائيل رغبة أو إرادة صادقة في السلام دائم وشامل يعطى الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفى حل الدولتين أو في قبول المبادرة العربية،من ثم لن تبرم إسرائيل أتفاق ممتدة أو طويلة الأمد مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهدنة إعلان الهدنة حماس إسرائيل ملف الأسرى

مواد متعلقة

قيادي فلسطيني يشيد بالجهود المصرية في اتفاق الهدنة الإنسانية بغزة

أمل للإسرائيليين وراحة للفلسطينيين، أول تعليق من البرلمان الأوروبي على اتفاق الهدنة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

الهدنة الإنسانية تتصدر التريند.. أهالي غزة يترقبون والنشطاء يحذرون من استغلال الاحتلال لها

الأكثر قراءة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

معاينة النيابة تكشف تفاصيل تسريب الغاز في نطاق القرية الذكية (صور)

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2024 (انفوجراف)

الحكومة تعلن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مصر

جينا أورتيجا تطلب فسخ عقدها مع Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا لدعمها فلسطين

كيف تناولت الصحف الإنجليزية تصريحات غرابة عن تعامل جماهير سيراليون مع محمد صلاح؟

نجل سعد عبد الوهاب يحيى ذكرى رحيل والده: أطيب من رأت عينى

الفرق بين حسابات التوفير والجاري والائتمان في البنوك

Advertisements

منوعات

المزيد

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية