الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الحركة الوطنية: تحركات القاهرة جنبت المنطقة ويلات الحروب

رؤوف السيد رئيس حزب
رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، فيتو

أخبار غزة اليوم، قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أنه لا حل لأي قضية في المنطقة بدون مصر التي ستبقى وستظل هي ركيزة ومحور هام في الشرق الاوسط لكل ما تمتلكه من تاريخ وحاضر وإرث طويل من المواقف الوطنية والمسئولية تجاه كل القضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وتابع رؤوف السيد علي قائلًا: إن نجاح الدور المصري من أجل التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل مؤشر واضح على ثقل مصر بوصفها المحطة الأولى لكل من يريد الوصول حلول تجنب المنطقة ويلات الحروب والنزاعات الإقليمية البالغة التعقيد.

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وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى وقف إطلاق النار جاء بعد تدخل وترتيب واتصالات متعددة قامت بها القيادة السياسية المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة من أجل حماية الحق الإنساني والشرعي والقانوني لأهلنا في غزة ضد كل ما شاهدناه من وحشية وبربرية من العدو الصهيوني الذي انتهك الارض والعرض واستباح دماء الأبرياء من النساء والأطفال وفشل في تحقيق اي نصر عسكري ملموس على أرض غزة وكل معركته وآلياته العسكرية الجرارة كانت في مواجهة الأطفال والنساء والعجائز.

غزة، واوضح اللواء رؤوف بان مصر ستظل وستبقي هي السد والحصن المنيع والحضن الدافئ والقلب النابض لكل العرب تدافع عن حقوقهم وتحمي شرعيتهم وتؤمن نضالهم وتضحي بكل تجرد وحيادية انطلاقًا من عروبتها ومسئوليتها الوطنية، مشددًا على أن موقف الدولة المصرية كان وما يزال أهم وأكثر المواقف حرصا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع  الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم او تهجيرهم قسريا في دول الجوار.

هدنة فى قطاع غزة 

واختتم رؤوف السيد علي تصريحاته مؤكدًا ان الدور المصري لن يقتصر عند هذا الحد بل سيظل مستمر من أجل التوصل إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حماية الحق الفلسطيني في أن يعيش حياة آمنة مستقرة ويقيم دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته وينفذ قراراته خاصة أننا أمام دولة مجرمة محتلة مارس قياداتها أبشع جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي فما ارتكبته من مجازر في حق المدنيين سيبقي نقطة سوداء في تاريخ البشرية.

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